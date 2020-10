“Immagini di pace” al Castello di Porta San Donato

Si apre la mostra fotografica collettiva Immagini di Pace. La mostra è il frutto della collaborazione fra associazione culturale Lucca Curiosa ed alcuni fotografi lucchesi, presenta immagini che vogliono evocare sensazioni, riflessioni di pace.

Domani (3 ottobre) l’inaugurazione, dalle 17 al Castello di Porta San Donato, sulle Mura di Lucca, rimarrà aperta fino a domenica (11 ottobre).

Le immagini sono un mezzo potente per trasmettere sensazioni di pace ed armonia. Ma possono trasmettere anche inquietudine, curiosità, senso del bello.

Secondo l’interpretazione dei singoli autori le immagini presentate possono sia trasmettere direttamente un senso di pace ed armonia, sia indurre riflessioni in tal senso.

La mostra è costituita da oltre 50 foto dislocate in vari modi nel suggestivo ambiente del Castello di Porta San Donato, ove sono ancora visibili i meccanismi che comandavano la saracinesca, la cucina ed il pozzo a servizio della guarnigione. L’ambiente è stato per decenni lo studio dello scultore Petroni, ed ancora troneggia nel salone il gesso del monumento a Catalani, il cui originale in bronzo è adesso al baluardo San Paolino.