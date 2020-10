Sostenere l’attività scolastica delle famiglie in crisi a causa dell’emergenza. E’ con questo obiettivo che l’associazione Sinistra con, Spi Cgil di Lucca e l’associazione Auser Filo d’argento di Lucca hanno raccolto materiale didattico e scolastico (quaderni, penne, astucci, album e pastelli da disegno, zainetti e quant’altro) e lo hanno consegnato al centro Caritas di San Vito, in modo che sia distribuito proprio ai nuclei familiari che sono in contatto col gruppo di ascolto del quartiere.

Ad accogliere i volontari delle associazioni, sono stati Don Piero Ciardella parroco di San Vito e l’operatrice Caritas Franca Chiocca. “L’iniziativa si chiama ‘un quaderno sospeso’ – spiegano le associazioni organizzatrici – e ringraziamo le tante persone che hanno voluto partecipare, mettendo a disposizione il materiale che è stato condiviso. Il nostro intento è proseguire la collaborazione avviata, con iniziative di sostegno ai gruppi che già operano sul territorio per aiutare le persone in difficoltà”.