Cresce l’attesa per l’open day dell’accademia di musica La Rondine: l’appuntamento è fissato per sabato (10 ottobre) alle 16,30 alla sede dell’Accademia.

Per l’occasione verrà presentato l’intero staff e verranno fatti singoli focus su tutti i corsi, compresi quelli di teatro e quelli di ripetizioni per i ragazzi delle scuole medie (patrocinati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, quindi gratuiti).

In particolare, ad essere presentati saranno i corsi ordinari di strumento, sia collettivi che individuali: pianoforte, batteria, chitarra, flauto traverso, violino, canto, giocomusica (propedeutica musicale per bambini da 3 a 6 anni), solfeggio e violoncello. All’ampia offerta musicale si aggiunge, come ricordato, quella per i corsi di teatro, sia per adulti che per ragazzi: anche in questo caso sono aperte le iscrizioni, per provare a cimentarsi con La Cattiva Compagnia, che curerà le lezioni.

Il pomeriggio proseguirà con un momento musicale che vedrà gli allievi – sia di strumento che di canto – esibirsi davanti al pubblico. Quindi ecco la possibilità di approfondire la conoscenza dei singoli strumenti e dei docenti, con la possibilità di mettersi alla prova direttamente e di parlare con gli insegnanti. Sabato, inoltre, sarà possibile fissare una prima lezione di prova.

“Siamo particolarmente lieti – commenta il presidente de La Rondine, Andrea Colombini – che l’accademia possa riaprire in modo assolutamente sicuro, munita di tutti i presidi anti-ovid19. Lo farà con una squadra di insegnanti altamente motivati ed espressione di grande professionalità, all’interno di un ambiente totalmente rinnovato. La scuola intende infatti proporsi come il maggior punto di riferimento per numero di iscritti in tutta l’area del Comune di Lucca”.

Colombini aggiunge la soddisfazione per la collaborazione con importanti docenti: “Figure di spicco – precisa – come Chiara Nora Giani (direttore musicale), Laura De Luca, Alessandro Matteucci, Luca Giovacchini e molti altri ancora. In questo modo saremo punto di riferimento per tutto il territorio non soltanto dal punto di vista musicale: l’Accademia proporrà anche un corso doposcuola gratuito che vedrà impegnati per 12 mesi due insegnanti che abbiamo potuto assumere a tempo determinato per merito dell’importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del suo presidente Marcello Bertocchini, che ringraziamo per aver dato al territorio di San Lorenzo a Vaccoli una nuova opportunità di crescita culturale. Confidiamo – conclude il Presidente – che visti i prezzi calmierati per i nostri corsi di musica possa esserci una grande affluenza”.

Per informazioni e prenotazione corsi è possibile consultare il sito oppure contattare direttamente la Segreteria dell’Accademia al numero 333.17929870.