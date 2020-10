Forte dei Marmi, Multiservizi seleziona commessi di farmacia

L’azienda Multiservizi di Forte dei Marmi ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno e/o parziale) di personale con qualifica di commesso di farmacia/magazzino livello 5°. Il contratto collettivo applicato è quello dei dipendenti di imprese farmaceutiche gestite o partecipate da enti locali.

Il termine per la presentazione delle domande è il 6 novembre alle 12.

Ulteriori informazioni, requisiti richiesti e tutte le condizioni, ivi compreso il bando di concorso in versione integrale, sono reperibili sul sito internet dell’azienda: www.multiservizifortedeimarmi.it (Società trasparente-concorsi).