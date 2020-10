Grazia Casanova confermata presidente del gruppo Terziario Donna di Confcommercio

Conferma alla guida del gruppo Terziario Donna Confcommercio Toscana per Grazia Casanova, che del gruppo è anche vicepresidente nazionale e presidente per le province di Lucca e Massa Carrara. Un rinnovo, questo, che testimonia la fiducia nell’operato di Casanova in questi cinque anni alla guida del terziario regionale.

“Innanzitutto – afferma la riconfermata presidente – ringrazio di cuore tutti coloro che hanno deciso di ribadire la loro fiducia in me, a partire naturalmente dal presidente e dal direttore generale di Confcommercio Toscana, Anna Lapini e Franco Marinoni. Sono tante le sfide che ci attendono e gli obiettivi che intendiamo raggiungere nel prossimo quinquennio, per completare il lavoro intrapreso nel 2015 e che negli ultimi mesi ha subito gioco forza un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Fra le priorità che abbiamo individuato per il futuro ci sono la consapevolezza, il confronto e la formazione”.

“Per consapevolezza – aggiunge Casanova – intendo la capacità da parte di noi donne di riconoscere le nostra potenzialità e i punti di forza, senza attendere che ci vengano riconosciute da altri, limitando al tempo stesso le debolezze. Per confronto intendo la capacità di unire le forze e comprendere che questo possa rappresentare un arricchimento per tutte noi. Sono finiti i tempi della Toscana dei Comuni, dobbiamo crescere assieme per contare di più. Per formazione, infine, intendo la forza di ricercare sempre nuove strade: l’attuale emergenza ci ha obbligato a rivoluzionare le nostre abitudini ed è la formazione, sia tramite canali web che in presenza laddove praticabile senza rischi, la risposta per accelerare il nostro percorso di crescita”.

A Grazia Casanova vanno le congratulazioni del presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini e del direttore Sara Giovannini, che nel formulare alla riconfermata presidente le più vive congratulazioni, sottolineano l’egregio lavoro sinora svolto e rimarcano con soddisfazione e orgoglio l’importante incarico assegnatole, nuovo prestigioso riconoscimento che dà lustro all’intero mondo dell’associazione di Palazzo Sani che vede Grazia Casanova ricoprire il ruolo di componente di giunta.