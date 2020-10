Al via i lavori di manutenzione all’edificio ‘Le Colonne’ di Matraia

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria all’edificio di proprietà comunale Le Colonne situato a Matraia. L’intervento, che vede un investimento comunale di 90mila euro, riguarderà in particolare una parte del tetto e le facciate. Il piano terra dell’immobile è adibito in parte a ristorante, in parte a sede del circolo ricreativo culturale del paese, mentre una porzione è sede di seggio in caso di elezioni.

“Si tratta di un intervento molto importante e atteso per il paese di Matraia che riqualificherà un immobile simbolo della frazione – affermano l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e il consigliere comunale Mauro Rocchi, che oggi hanno compiuto un sopralluogo in loco in occasione dell’avvio dei lavori – Un edificio che svolge anche una importante funzione sociale e aggregativa, essendo la sede del circolo ricreativo del paese. Con i lavori di manutenzione straordinaria saranno risolte alcune criticità, come le infiltrazioni d’acqua dal tetto e i problemi all’intonaco esterno. In questo modo l’edificio potrà tornare funzionale, decoroso e adatto ad ospitare le varie attività che vi si svolgono”.

I lavori di manutenzione, che termineranno il prossimo gennaio, prevedono il rifacimento di una porzione della copertura dell’edificio lato nord-est attraverso, lo smontaggio e la pulizia del manto, la formazione di una soletta in calcestruzzo armato, l’impermeabilizzazione e il rimontaggio del manto con la sostituzione degli elementi deteriorati.

Previsto, inoltre, il risanamento delle pareti esterne mediante la demolizione di alcune porzioni di intonaco esistente che risultano essere in condizioni precarie e il loro rifacimento. Si procederà poi all’imbiancatura delle facciate lato nord, sud ed est, che sarà realizzata utilizzando lo stesso colore esistente.