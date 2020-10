Camera di commercio, nuovo bando per la selezione di tirocinanti

La Camera di commercio di Lucca ha pubblicato il bando per la formazione di un elenco di laureati da inserire nei propri uffici negli anni 2020-2021.

È on line la domanda per partecipare alla selezione indetta dalla Camera di Commercio di Lucca per l’attivazione di tirocini non curriculari. Lo scopo dell’ente è arrivare alla formazione di un elenco di laureati da cui attingere per avviare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo da inserire negli uffici della Camera di Commercio di Lucca negli anni 2020 e 2021.

Il bando di selezione rientra nel progetto Sviluppo dell’economia del territorio e del sistema delle imprese, realizzato nell’ambito del progetto Lavoro + Bene Comune: tirocini della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che prevede un programma di interventi volti a: favorire la transizione delle Pmi verso un’economia digitale; promuovere il territorio per le sue potenzialità turistiche; sostenere lo sviluppo per l’internazionalizzazione; sostenere la progettualità dei Centri commerciali naturali e della strada del vino e dell’olio; favorire la nascita e la crescita di startup.

Il tirocinio si svolgerà alla sede della Camera di Commercio di Lucca e/o in modalità da remoto, con una durata di 6 mesi ed un orario settimanale di 30 ore. A ciascun tirocinante sarà liquidato un rimborso spese forfettario lordo di 500 euro.

La selezione dei candidati verrà effettuata da una apposita commissione che valuterà i titoli presentati ed effettuerà un colloquio di conoscenza per valutare la compatibilità con le caratteristiche previste per il progetto.

Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente utilizzando il form on line da inviare entro il 23 ottobre (non saranno tenute in considerazione domande pervenute oltre la scadenza).

Il bando di selezione e le info per inviare la domanda sono disponibili su www.lu.camcom.it.