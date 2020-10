Il surrealismo, ripartono le visite guidate alle mostre del Lu.C.C.A

Ripartono a grande richiesta le visite guidate alle mostre del Lucca Center of Contemporary Art, sempre in collaborazione con l’associazione Lucca Info&Guide.

Ogni sabato a partire dal prossimo (10 ottobre), dalle 16 alle 17, le guide saranno a disposizione per approfondire le tematiche legate alla mostra in corso La realtà svelata. Il Surrealismo e la metafisica del sogno. Magritte, Dalí, Miró, Masson, Man Ray, Bellmer, Matta e De Chirico. Il biglietto cumulativo per l’ingresso alla mostra e la visita guidata è di 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro le 12 di ciascun sabato.

Non mancheranno anche le visite speciali dedicate ai bambini e alle loro famiglie. A loro sono riservati quattro appuntamenti dal titolo Un viaggio nel mondo dei sogni. Si terranno la domenica mattina dalle 11 alle 12 per gruppi familiari di massimo 5 persone (2 adulti e 3 bambini dai 4 ai 10 anni): 18 ottobre, 15 novembre, 20 dicembre e 17 gennaio. Tutti potranno divertirsi a scoprire in maniera giocosa le tematiche surrealiste e saranno sorpresi con una performance teatrale a tema. Per partecipare il costo è di 7 euro per ogni nucleo familiare. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente di ciascuna data.

Ad ogni appuntamento possono partecipare massimo 15 persone. Per info e prenotazioni, chiamare lo 0583.492180 o scrivere a info@luccamuseum.com.