Lubec 2020, giornata inaugurale all’insegna del welfare culturale

È iniziata oggi, nelle sale del Real Collegio di Lucca, la XVI edizione di LuBeC, l’incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera beni culturali – tecnologie – turismo, intitolato quest’anno Ripartiamo con la cultura, ripartiamo per la cultura!.

Recuperare la dimensione fisica del confronto, con il digitale come opportunità: questo il segnale della prima edizione post-lockdown di Lucca Beni Culturali, che ha mantenuto la formula della rassegna nata nel 2005, con sessioni plenarie, dibattiti e 25 appuntamenti dedicati a un pubblico qualificato, con l’ausilio dello streaming online per un’accessibilità allargata e in sicurezza.

“Lubec rappresenta un riferimento per le iniziative e la promozione della cultura nazionale e internazionale. È giusto che avvenga a Lucca una delle capitali della cultura toscana che mette insieme beni culturali, eventi, iniziative promozionali. È il richiamo della cultura al turismo, all’ambiente e all’economia”, ha sottolineato nel convegno d’apertura Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana che insieme al Mibact, enti del territorio e imprese, è uno dei partner stabili della manifestazione organizzata da Fondazione Promo Pa.

Welfare culturale, la nascita dei “neoluoghi”, la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio con il concorso Art Bonus, la riforma del sistema dello spettacolo e le opportunità offerte dall’Europa per il rilancio sono solo alcuni temi che la prima giornata ha permesso di affrontare, anche nei seminari-webinar del pomeriggio. “Il lockdown ci ha insegnato quanto la cultura sia fonte di emozioni positive per restare agganciati alla vita – osserva Francesca Velani, direttrice della manifestazione – Se investito correttamente il fondo Next Generation Eu potrà alimentare lo sviluppo di imprese culturali e creative, per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 Ue. L’obiettivo di Lubec 2020 è raccontare buone pratiche di welfare culturale, estrarre dei modelli e aiutare a trasformarli in politiche per trasferirli in modo sistemico, favorendo la crescita di comunità coese, in salute e in definitiva, più felici”.

Ma cosa cambia con il Covid-19? “I problemi sono i budget dei musei che crollano, soprattutto i grandi attrattori come Pompei, che ha perso il 70% e questo si riverbera su tutti gli altri perché il fondo di riequilibrio non può essere riversato – spiega Massimo Osanna, direttore generale musei Mibact – Ma dalla cultura si può ripartire, anche dopo il Covid. La sfida è nell’attrarre risorse, coinvolgendo pienamente i privati e stiamo lavorando a trovare l’accesso a bonus europei con progetti di modernizzazione e digitalizzazione”.

Politiche che possono rivitalizzare i cosiddetti “neoluoghi”, neologismo coniato da Gaetano Scognamiglio, presidente di Fondazione Promo Pa, per indicare la riscoperta di borghi e centri storici d’Italia, accelerato dalla delocalizzazione dei flussi turistici post-Covid, fino a eleggerli a nuovi luoghi dell’abitare. “Esiste un’attenzione verso questo fenomeno? – chiede Scognamiglio – In Italia il 72% dei comuni conta meno di 5mila abitanti e 2381 sono in avanzato stato di abbandono. La valorizzazione dell’Italia delle diversità può invece rallentare lo snaturamento del substrato sociale dei centri storici, fatto di tradizioni popolari, enogastronomia e feste, vero Dna-asset del turismo nostrano”.

Nel corso della giornata si è tenuta anche la premiazione del concorso Art bonus 2019-20, in collaborazione con Ales – Arte servizi e lavoro spa, per i progetti finalisti più votati sul portale concorsoartbonus.it. Primo classificato è stato il progetto Le monete di Enea/Velia ritirato dalla sovrintendente Francesca Casula, e da Giacomo Pardini professore dell’Università degli studi di Salerno, per conto di Mario Miniaci presidente fondazione nazionale delle comunicazioni. Sul podio, i progetti dedicati al Plautus festival del Comune di Sarsina e il restauro della testa del fiosofo del museo archeologico di Reggio Calabria.

“LuBeC celebra la cultura come tessuto connettivo delle nostre comunità, offrendo un orizzonte di senso e identità alla cittadinanza – ha dichiarato Anna Laura Orrico, sottosegretario di Stato del Mibact – Questo processo non può non riguardare la mobilitazione dei giovani, e una concezione diffusa di valorizzazione dei beni culturali, che coinvolga le città d’arte come pure i borghi e le aree interne, in un processo allargato e partecipato, la cui funzione sia riscoprire nuove centralità. Con queste modalità, possiamo costruire una vera cittadinanza culturale che parta dalla consapevolezza e dal prendersi cura del territorio”.