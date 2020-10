Migliano di Fosciandora, 383mila euro per l’area sportiva

La giunta comunale di Fosciandora ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di completamento della ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’area sportiva polivalente Don Natale del Sarto, in frazione Migliano.

Il progetto è stato redatto dalla geometra Valentina Vannetti, nominata anche come responsabile unico del procedimento. Il progetto avrà un costo di 383mila euro, divisi in 303mila per i lavori e gli oneri per la sicurezza e 80mila per somme a disposizione dell’amministrazione, che saranno spese in sopralluoghi, indagini, tasse e per l’allacciamento dei pubblici servizi.

L’intero costo di 383mila euro fa parte dei 140 milioni di euro stanziati dal ,inistro per le politiche giovanili e lo sport, il 12 maggio scorso, per il piano operativo Sport e Periferie.