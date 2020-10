Rotte le trattative con Federmeccanica, un’ora di sciopero alla Fabio Perini

La Rsu Fabio Perini di Lucca aderisce alla mobilitazione indetta dalle organizzazioni al tavolo sindacale, in risposta alla chiusura alle trattative di Federmeccanica. È stata indetta un’ora di sciopero per domani (9 ottobre) da svolgersi all’ultima ora di ogni turno (mezz’ora per i part-time).

Stato di agitazione e stop anche per coloro che sono in smart working, “in quanto – afferma la Fiom Cgil – di tutte e tutti è il valore del contratto collettivo nazionale da difendere come strumento base per contrattare migliori condizioni nei luoghi di lavoro”.

Al netto del recupero debito estivo per gli operativi, spiegano dal sindacato, è indetto il blocco delle prestazioni straordinarie e delle flessibilità, argomento su cui Rsu e Hr si incontreranno martedì (13 ottobre) e dei cui esiti sarà data informazione dalla stessa Fiom.