A Montecarlo si gira un film fantasy

La Genesis Media Film sarà presente domani (10 ottobre) dalle 11 alla Fortezza di Montecarlo di Lucca in via Fortezza, 4, per girare le scene del nuovo film fantasy-action La guerra fra i due mondi lungometraggio che entrerà nelle sale a fine 2021. Sceneggiatura e regia a cura di Anna Morelli.

Per l’occasione sarà presente l’attore argentino Luciano Arnieri e due importanti palestre di arti marziali, i cui allievi saranno presenti domani, sabato 10 ottobre sul set come comparse/stuntman.