Capannori, positiva al Covid una agente della municipale

Una agente della polizia municipale di Capannori è risultata positiva al coronavirus: in isolamento ci sono altri 5 suoi colleghi del comando.

Stando a quanto ricostruito, la donna avrebbe contratto il virus all’interno dei contatti familiari. A confermarlo è il sindaco di Capannori, Luca Menesini spiegando che gli agenti in isolamento sono quelli che hanno fatto i turni con lei.

“Uffici e mezzi sono stati prontamente sanificati. Colgo l’occasione – ha scritto Menesini – per ringraziare tutto il corpo della polizia municipale di Capannori per lo straordinario lavoro che stanno facendo, in questo periodo di emergenza, in supporto ai cittadini”.