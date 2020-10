Geal assume un impiegato amministrativo a tempo indeterminato

Geal spa gestore del servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Lucca, in relazione ai nuovi obblighi di natura amministrativa derivanti dalle normative emanate da Ait ed Arera, intende potenziare il proprio organico.

Per questo ha indetto un bando per assumere a tempo indeterminato un impiegato amministrativo da inserire nell’organico dell’ ufficio amministrazione, bilancio e finanza con la qualifica di impiegato amministrativo in apprendistato professionalizzante, e inquadramento al terzo livello del Ccnl Gas-Acqua. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le 13 del 20 ottobre 2020. Le domande possono essere presentate da chi è nato dopo il 31 dicembre 1991. Al candidato è richiesta una laurea triennale o specialistica in discipline economiche.