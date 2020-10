I clic dei Fotoscattosi nel calendario a 4 zampe 2021

L’associazione Lida (Lega italiana dei diritti degli animali) insieme ai Fotoscattosi di Viareggio hanno composto un calendario con le foto dei cani in consegna al canile municipale e alla associazione Lida che andrà in vendita a tutti coloro ne faranno richiesta.

Il ricavato della vendita servirà per mantenere ed assistere i cani che l’associazione con i propri volontari accudiscono a Viareggio e in Versilia. Chi volesse acquistare una copia si può mettere in contatto con Fabio al 347.2612527.

I Fotoscattosi, un gruppo di fotografi amatoriali, molto attivi anche sui social, sempre presenti quando si tratta di eventi di solidarietà, sono stati felici di trascorrere un pomeriggio insieme ai cani in cerca di casa ed agli splendidi volontari dell’associazione a cui va il loro ringraziamento.