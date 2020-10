Grande successo per la Uilm area nord Toscana, che si conferma il primo sindacato all’interno dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga e, al tempo stesso, lo diventa anche all’Europa Metalli Moulds ribaltando gli equilibri precedenti.

Le elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria del sito Fornacino si sono svolte dal 6 all’8 ottobre e la Uilm ha conquistato il 59,75% dei consensi risultando così l’organizzazione sindacale più votata.

Foto 3 di 6











I risultati completi di Kme: alla lista Uilm 249 preferenze di cui 198 nel collegio operai e 51 in quello impiegati con 4 Rsu elette, 3 tra gli operai (di cui 2 Rls). Il delegato più votato è stato Stefano Tortelli con 69 preferenze, a seguire Stefano Bertolini 52 voti (Rls) e Mauro Maier 39 voti (Rls). Nel collegio impiegati è risultato eletto Luca Bonomini con 51 voti.

Un particolare ringraziamento dal segretario Uilm, Giacomo Saisi, ai candidati non eletti Andrea Moscardini (26 voti) ed Edoardo Orsetti (12 voti). Per quanto riguarda gli altri sindacati: lista Fiom Cgil 139 voti con 2 delegati eletti (di cui 1 Rls), lista Fim Cisl 15 voti e nessun delegato eletto.

Con le solite modalità si è votato anche in Em Moulds (Lingottiere), azienda situata all’interno dello stabilimento Kme, dove la Uilm con il 42,95% dei consensi diventa il primo sindacato rovesciando l’esito delle precedenti elezioni. La lista Uilm ha ottenuto 24 voti e 1 delegato eletto, Tiziano Ciutelli, che ricoprirà anche il ruolo di Rls. Per la lista Fiom 15 voti e 1 delegato eletto, per la Fim 14 voti e 1 delegato eletto.

“Enorme soddisfazione per il l’eccezionale risultato raggiunto – sottolinea il segretario Giacomo Saisi – e un grandissimo ringraziamento va a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno dimostrato la loro fiducia esprimendo la propria preferenza per le liste Uilm. Fiducia che cercheremo di ripagare nei prossimi tre anni di mandato. Grazie in particolare a tutti i candidati Uilm che si sono messi in gioco per la nostra organizzazione: una squadra coesa e compatta che metterà il massimo impegno per tutelare i diritti dei propri colleghi di lavoro”.