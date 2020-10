Un weekend di presentazioni alla libreria Ubik

Fine settimana di presentazioni alla libreria Ubik di Lucca che riprende il ciclo d’incontri nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, infatti ogni evento sarà su prenotazione al numero tel 0583/998041, per un massimo di 25 persone.

Domani (10 ottobre) alle 17,30 Cecilia Pierami e Gian Luca Rocco presentano il loro libro I segreti dello Zerbino Morellini Editore. Un divertentissimo romanzo che trae spunto da una leggenda metropolitana su un misterioso e beffardo personaggio che usa modi abbastanza discutibili per vendicarsi. Il tutto sarà accompagnato dalla simpatia del professor Umberto Sereni.

Domenica 11 in caso di pioggia la presentazione del libro di Benedetta Raspini I nostri primi 1000 giorni si terrà in libreria invece che a Villa Bottini all’interno del Festival Fashion Flair. Una guida aggiornata e autorevole completa di ricette e piani alimentari, per sviluppare uno scudo protettivo con i batteri di mamma e bambino.