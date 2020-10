La mattina di oggi (9 ottobre), un gruppo di volontari del tavolo ambiente del M5S di Lucca si è dato appuntamento al parcheggio pubblico di Via Silvana Sciortino, attiguo all’ospedale San Luca per la pulizia dell’area di sota, del marciapiede e dell’argine, “zone – si spiega – in condizione d’incuria segnalateci dai cittadini. Un gesto simbolico e concreto che vuol richiamare l’attenzione degli enti preposti alla pulizia e decoro delle strade, dei parchi, dei parcheggi”.

“Quest’iniziativa – si legge in una nota – si lega ad alle precedenti opere di pulizia di parchi pubblici a Sant’Anna, a San Vito sempre con lo scopo di ricordare all’amministrazione comunale quello che sarebbe un suo compito istituzionale. Durante la pulizia ci siamo accorti che quel parcheggio, probabilmente uno dei più frequentati di Lucca, è assolutamente privo di cestini per rifiuti, le buchette di scolo dell’acqua lungo il marciapiede erano quasi tutte ostruite dai rifiuti, verosimilmente causando pozze d’acqua durante le piogge, verrebbe da dire uno stato di abbandono quasi totale. Rifiuti anche pericolosi come varie bottiglie di vetro rotte. l contrario l’attiguo parcheggio a pagamento era pulito, con erba tagliata, perfettamente in ordine. Ci pare che l’amministrazione comunale debba rapidamente correggere queste deficienze. L’iniziativa della pulizia prende poi un particolare valore perché cade nella giornata di sciopero nazionale in nome del clima, con questo gesto concreto che va oltre i selfie che piacciono tanto ai politici dal doppio volto, cerchiamo di dare il nostro contributo all’ambiente ed al clima. Su questa via ci apprestiamo ad organizzare manifestazioni per 21-22 novembre, per l’iniziativa Alberi per il Futuro, in cui metteremo a dimora quanti più alberi ci sarà possibile. L’iniziativa è aperta, oltre che ai gruppi locali del MoVimento 5 Stelle, anche a tutte le amministrazioni comunali e a tutti i cittadini, senza colori politici e senza bandiere proprio perché gli alberi, come l’aria, sono un bene di tutti”.