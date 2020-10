Rsu Kme, riconfermati i rappresentanti Fiom Cgil

I risultati delle elezioni per il rinnovo delle Rsu di Kme di giovedì (8 ottobre) consegnano una situazione inalterata rispetto al precedente rinnovo del 2017, sia in termini percentuali che come candidati risultati eletti, secondo la Fiom Cgil di Lucca.

“I nostri tre rappresentanti, Roberto Giannotti ed Emilio Cecchini per Kme, Mirco Bertoncini per Em Moulds – spiega Fiom -, sono stati riconfermati. Segno di un apprezzamento del lavoro da loro svolto in questi ultimi tre anni, certo non facili. La realtà aziendale continua purtroppo a non essere semplice e ci preoccupa sempre più. La svolta sperata e più volte annunciata dalla Direzione aziendale non si intravvede e sicuramente non è dietro l’angolo. In questa situazione continuerà ad essere fondamentale il lavoro, la determinazione e la competenza dei nostri delegati. Siamo sicuri che i nostri delegati sapranno essere, ancora di più, il punto di riferimento per tutti coloro che non si rassegnano e vogliono riconoscersi in un autonomo punto di vista nel confronto con l’azienda”.