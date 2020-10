‘Tutto su mia madre’, la vita di Titti e Christopher in onda su Rai3

I lucchesi Titti e Christopher saranno protagonisti del ventiduesimo episodio di Tutto su mia madre. la trasmissione prodotta da Stand by me per Rai3. L’appuntamento con la storia ordinaria e straordinaria della madre lucchese e di suo figlio andrà in onda domani (13 ottobre) alle 20,25.

Sin da piccola Titti è una grande appassionata di auto e motori: contro il parere della famiglia sceglie di assecondare la sua passione e inizia a fare gare di rally. Durante una gara conosce suo marito, e oggi è copilota di suo figlio Christopher.