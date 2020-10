Confermato il mercatino dell’artigianato in piazza San Giusto

Nonostante le previsioni di maltempo, si riconferma l’appuntamento con i mercati nel centro storico previsto per domani (14 ottobre) e giovedi (15 ottobre). Per questa metà del mese il mercato si terrà in piazza San Giusto, dove una decina di banchi presenteranno prodotti dell’artigianato italiano di qualità.

La manifestazione è promossa da Creart e organizzata dalla Cna di Lucca, seguendo il calendario concordato con l’amministrazione comunale ad inizio anno. Il prossimo appuntamento è previsto fra un mese, l’11 e il 12 novembre, sempre in piazza San Giusto.