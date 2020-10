Una volta liberato è rimasto ad osservare la squadra dei vigili del fuoco che l’avevano salvato prima di allontanarsi nel bosco. Un cervo rimasto impigliato in una rete metallica in un terreno a Castelnuovo Garfagnana sarebbe morto se non fosse stato per il loro intervento.

L’allarme è stato dato nel pomeriggio di oggi (14 ottobre) dai proprietari che si erano recati nel loro terreno per alcuni lavoretti. Sul posto i vigili del fuoco hanno tagliato la rete avendo cura di non ferire l’animale che dopo circa un’ora è stato liberato.