Concorso di poesia under30, si premiano i vincitori

Si svolgerà domenica (18 ottobre) alle 15 alla Pro Loco Seravezza, in via Corrado del Greco, la premiazione del concorso di poesia Under30 organizzato dall’associazione culturale Vita alla Vita, giunto alla quinta edizione e diventato un punto di riferimento per l’affermazione delle giovane promesse della poesia italiana.

A leggere i propri versi in presenza della giuria formata da Walter Bandelloni, Fabio Prestifilippo e Luca Bresciani, saranno sette giovani autori scelti da una rosa di 131 iscritti che si contenderanno la possibilità di veder pubblicati due testi inediti sul prestigioso sito letterario internazionale Atelier Poesia.

I poeti finalisti sono: Sara Biagioni, Giulia Olga Billante, Luca Chendi, Linda Del Sarto, Lorenzo Fava, Claudio Tonini e Alice Sbrogiò. Modererà l’incontro la Dottoressa Annunziata Felice. A causa delle vigenti restrizioni sanitarie sarà possibile accedere alla cerimonia solo su prenotazione sino all’esaurimento dei posti selezionati per il pubblico. Per prenotazioni scrivere a ass.vitallavita@gmail.com