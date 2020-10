Frane, a Strettoia via alla manutenzione per il sistema di pannelli in fune

Il sistema di pannelli in fune installati nel movimento franoso di via Strinato, a Strettoia, ha evitato nuovi disagi ai residenti e alle attività commerciali.

E’ proprio grazie a quell’intervento, realizzato nel 2017 dal Comune di Pietrasanta, all’indomani della frana sistemata a tempo record per una spesa di poco inferiore ai 300mila euro, se oggi via Strinato è percorribile e sicura. Il materiale franato dalla parete rocciosa in questi mesi è stato infatti “bloccato” e “contenuto”, così come era nella logica dell’intervento, da un sistema di pannelli a fune previsto in occasione della messa in sicurezza di via Strinato.

Negli scorsi giorni il sistema di fumi è stato oggetto di manutenzione. Una ditta specializzata ha provveduto ad eseguire un intervento di disgaggio e pulizia della parete da sassi, massi instabili e materiale franato in questi mesi. Una volta finita la manutenzione il sistema è stato ripristinato e nuovamente reso operativo.