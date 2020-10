Incontri alla scoperta della lettura alla biblioteca di Altopascio

Ad Altopascio a ottobre…piovono libri. Torna l’appuntamento in Biblioteca, organizzato dall’amministrazione comunale insieme con il gruppo Crescere lettori, dedicato ai più piccoli e alla scoperta della lettura: un evento atteso, che ha tutto il senso della ripartenza, fatta nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Quest’anno, proprio per concentrare gli sforzi e contribuire con responsabilità al contenimento del contagio da Covid-19, Ottobre piovono libri andrà in onda con due date che promettono tanto divertimento per i bambini e per i loro genitori.

Il progetto Crescere lettori, all’interno del quale si inseriscono i due appuntamenti di Ottobre piovono libri, si rivolge, infatti, ai bambini dai 3 agli 8 anni e ai loro genitori che potranno vivere la biblioteca comunale Carrara e scoprirne i tesori custoditi tra le pagine dei tanti libri disponibili al prestito.

Si comincia domenica 18, alle 15.30, alle 17 e alle 18.30, con La valigia magica: letture animate e tante sorprese. Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 6 bambini tra i 3 e i 6 anni, accompagnati da un adulto. Domenica 25, invece, alle 15.30, alle 17 e alle 18.30 appuntamento con “Una valigia di libri”, letture e proiezioni di storie dedicate ai bambini tra i 6 e gli 8 anni (massimo 10 bambini a gruppo).

Per entrambi gli incontri è necessario prenotarsi in Biblioteca, piazza Vittorio Emanuele, 23, 0583.216280.