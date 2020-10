“Uno spreco di soldi pubblici”. Definisce così i lavori di asfaltatura di un tratto di viale Europa a Lammari il consigliere d’opposizione Daniele Lazzareschi.

“Il viale Europa – ricorda – nella prossima primavera verrà interessato dagli scavi del tubone fognature, da vari servizi e resterà per un anno circa interessato . Mi domando come il Comune di Capannori e la Provincia che ha a capo la stessa persona, possa spendere 20 euro al metro per l’asfalto in un chilometro di strada che tra 6 mesi sarà di nuovo sottosopra”.