Lucca Changes, via alla vendita dei biglietti online per i primi eventi

E’ aperta oggi (14 ottobre) alle 17 la vendita dei biglietti della prima parte di eventi che si svolgeranno a partire dal 29 ottobre nella città di Lucca, il camp più grande di tutti, con le sue sale distribuite su tutto il territorio cittadino, nel pieno rispetto di tutte le normative anti Covid-19. L’edizione Changes di Lucca Comics & Games, infatti, prevede modalità di accesso molto diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Non sono previsti biglietti giornalieri né cumulativi, ma ad ogni evento e attività corrisponde un unico biglietto nominale e strettamente personale.

Il programma degli eventi che si svolgeranno nelle sale lucchesi e degli eventi online sarà aggiornato quotidianamente, con annunci e novità costanti pubblicati sul sito: (clicca qui). Si ricorda inoltre che tutti gli eventi che si svolgeranno a Lucca saranno disponibili gratuitamente anche in live streaming.

Nessuna biglietteria fisica in città, ma solo biglietti acquistabili online da presentare agli ingressi delle varie sale in forma stampata o tramite il proprio smartphone.

Si rinnova quest’anno anche l’abbonamento riservato esclusivamente ai Level Up Fan, una vera community nella community, considerati i fan più appassionati della manifestazione che ormai da qualche anno scelgono di vivere il festival in modo esclusivo, per vivere un’esperienza unica.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.luccachanges.com/it/page/biglietti