Il Comune mette in vendita due veicoli

Il Comune di Lucca mette in vendita, in un unico lotto, 2 veicoli attraverso un’asta pubblica con il metodo dell’offerta segreta, che dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Lucca entro e non oltre le 12 di martedì (27 ottobre).

Si tratta in particolare di un’autovettura Alfa Romeo 159 e di un automezzo commerciale Fiat Fiorino. Il prezzo a base d’asta è fissato in 2mila euro. La documentazione è scaricabile sul sito del Comune di Lucca (clicca qui).