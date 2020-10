Porcari, nuovo contributo per le famiglie in difficoltà per l’emergenza covid

Un nuovo contributo per le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid. È quanto ha in cantiere il Comune di Porcari che, nel nuovo round di sostegno, mette a disposizione la somma di 13mila e 780 euro, in parte proveniente dalle donazioni dei cittadini arrivate negli ultimi mesi.

Il contributo servirà per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) fino a un massimo di 300 euro e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Ne hanno diritto cittadini residenti nel Comune di Porcari, con Isee per il 2020 non superiore a 10mila euro (in casi di particolare disagio sarà preso in considerazione anche l’Isee corrente elaborato da un patronato) e che non percepiscano un reddito di cittadinanza superiore ai 500 euro mensili.

I beneficiari non dovranno aver già ricevuto né il contributo per le aziende erogato dal Comune di Porcari né il contributo economico straordinario deliberato il 16 giugno scorso. Il contributo sarà una tantum e dovrà essere giustificato dal pagamento dei bollettini delle utenze dall’1 marzo al 30 settembre.

“Gli effetti sull’economia dell’emergenza Covid – spiega l’assessora al sociale, Lisa Baiocchi – continuano a farsi sentire soprattutto sulle famiglie maggiormente in difficoltà. Per questo abbiamo deciso di introdurre una nuova forma di sostegno destinata a coloro che hanno difficoltà a pagare le bollette delle utenze. Un sostegno concreto che si unisce a tutte le altre iniziative già messe in campo per mitigare un momento difficile per molti. Qualora in futuro ci dovessero essere altri spazi nel bilancio non mancheremo di intervenire ancora in aiuto delle famiglie e delle imprese del nostro territorio”.