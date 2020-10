Viareggio, si nominano i componenti delle commissioni consiliari

La prossima seduta del Consiglio comunale di Viareggio è prevista per lunedì (19 ottobre) alle 15: all’ordine del giorno la nomina dei componenti delle Commissioni consiliari.

Visti i protocolli anti covid, per il pubblico sarà possibile assistere non nella sala consiliare ma tramite proiezione su maxischermo nella sala di rappresentanza. In tutto sono a disposizione 40 posti: per garantire le norme di sicurezza è necessaria la prenotazione che può essere fatta inviando una mail all’indirizzo consiglio@comune.viareggio.lu.it entro e non oltre le 13 di domani, domani (16 ottobre).

Resta confermato lo streaming della seduta sui canali social del Comune.