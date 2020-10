Prosegue con successo il Cluster Music Festival organizzato dall’associazione lucchese di musica contemporanea Cluster. Nel prossimo week end saranno presentati due nuovi cd, illustrati da Renzo Cresti, ai quali faranno seguito l’esecuzione dei brani dal vivo da parte degli interpreti.

Domani (17 ottobre) alle 17, nell’oratorio del Duomo sarà presentato il cd per pianoforte, inciso da Ilaria Baldaccini, Au jeu des éphemères, il cui titolo prende il nome da un’opera commissionata col sostegno della Siae a Mauro Montalbetti.

Il programma del concerto prevede anche l’esecuzione di brani di Girolamo Deraco, Daniele Venturi, Arduino Gottardo, Osvaldo Coluccino, Fabrizio De Rossi Re e Carlo Galante. Ilaria Baldaccini, interprete originale e raffinata, è un’affezionata dei concerti della Cluster e da anni dedica una intensa attività, attraverso concerti e incisioni discografiche, rivolta ai compositori dell’area toscana, sia del repertorio del Novecento che contemporaneo.

Domenica 18 nei locali di Fuoricento Spazio Teatro (via Nottolini 43) ci sarà alle 17 la presentazione del cd Mirror inciso dal Duo chitarristico composto da Dario Atzori e Giacomo Brunini. Anche in questo caso Renzo Cresti illustrerà la scelta dei brani incisi dai due artisti lucchesi, alcuni dei quali dedicati al Duo, come nel caso di Rising di Umberto Bombardelli e di Cèlia di Girolamo Deraco. Completeranno il programma del concerto brani di Saverio Rapezzi e Nuccio D’Angelo. Il Duo si è formato otto anni fa a Livorno, dove i due artisti sono stati allievi al Mascagni nella classe di Nuccio D’Angelo. Da allora è stato un crescendo di attività sia in Italia che all’estero con importanti collaborazioni con compositori contemporanei che dedicano a loro le nuove composizioni. Anche questo cd (come quello della Baldaccini) è stato registrato dalla Ema Vinci Records che sarà presente ai due eventi con la diretta trasmessa sul loro canale You tube e FB. Una maniera moderna ed efficace per pubblicizzare in tutto il mondo il nome della Cluster, della città di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca che sponsorizza l’iniziativa. Visto l’ingresso gratuito e la riduzione dei posti, obbligata dal distanziamento a causa del Covid, si consiglia la prenotazione telefonando al 347 1856883.