Expo del fumetto, manifestazione di interesse per progettare la riqualificazione dell’ex convento di San Domenico

Il Comune di Lucca ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione interna dell’ex convento di San Domenico nell’ex manifattura Tabacchi per la realizzazione dell’Expo del fumetto.

Il totale dell’appalto è di oltre 53 mila 600 euro. Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di un operatore economico per la successiva procedura di affidamento diretto, che sarà effettuata tramite la piattaforma Start messa a disposizione dalla Regione.