Misericordia di Lucca, convocata l’assemblea ordinaria degli iscritti

Domani (17 ottobre) alle 6 in prima convocazione e domenica (18 ottobre) alle 10,30 in seconda convocazione nella Chiesa della Misericordia di Lucca in piazza san Salvatore, si terrà l’assemblea ordinaria degli iscritti.

All’ordine del giorno l’accreditamento degli iscritti per il diritto al voto. E’ prevista la possibilità di versare la quota associativa immediatamente prima di accedere all’assemblea. Nel corso dell’incontro poi sarà nominato il segretario della adunanza, sarà illustrato, discusso e approvato il bilancio consuntivo 2019. Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare all’assemblea che si terrà osservando le procedure anticontagio.