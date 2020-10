Viale Europa, Angelini (Pd): “Ottimo e necessario il lavoro di asfaltatura”

“Il lavoro di asfaltatura del viale Europa a Lammaria e Marlia era urgente e necessario“. Risponde così il consigliere comunale e capogruppo del Partito democratico di Capannori Guido Angelini alle polemiche sollevate dal centrodestra.

“Con il periodo autunno inverno il pericolo di trovarci con una strada impraticabile era fra le cose più probabili – prosegue Angelini -. Questa strada è frequentata da centinaia di tir e automobili. È una delle strade più importanti per il traffico funzionale al distretto cartario e per l’asse di comunicazione con la Garfagnana. È grave che esponenti politici di centrodestra parlino a vanvera sostenendo che quei lavori sono uno sperpero di denaro pubblico. I soldi spesi per mettere in sicurezza le strade non sono mai sprecati. E’ bene ricordare che i lavori per fognature e acquedotti programmati sul viale Europa partiranno nella primavera dell’anno prossimo. Tutti sanno che cinque o sei mesi invernali sono purtroppo sufficienti a riportare quella strada a un alto livello di usura del manto stradale. Quindi ha fatto bene il presidente della Provincia Luca Menesini a fare i lavori di asfaltatura sul viale Europa. Prima la sicurezza dei cittadini”.