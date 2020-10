Aperitivi a tema psicologia con l’associazione Artespressa

L’associazione Artespressa promuove una serie di aperitivi a tema psicologia, la terza domenica del mese, al numero 59 di via dell’Anfiteatro: incontri informali a cura di Antonio Amatulli, psicologo orientato alle soluzioni, in cui i presenti possono interagire e connettersi col relatore su temi come l’amore, litigare, la famiglia e tanti altri, declinati anche in relazione al vissuto contemporaneo.

Il tutto condito dalla possibilità sorseggiare e assaggiare i deliziosi piatti e drink di Artespressa Caffè – Bistrot.

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. 18 posti disponibili per ogni incontro per garantire il rispetto delle normative anticontagio. Per prenotazioni chiamare o scrivere su Whatsapp al numero del caffè – bistrot 371,4344533. Primo incontro oggi (18 ottobre) alle 18.