Le nuove regole fermano la fiera di Ognissanti a Camaiore

Le nuove regole del decreto sulle misure anti covid fermano la Fiera di Ognissanti a Camaiore

Stop, quindi, al noto evento del comune della Versilia: alla luce del nuovo decreto in materia di misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, firmato nella giornata di domenica (18 ottobre) dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Comune di Camaiore ha dovuto sospendere l’organizzazione dell’evento.

“La situazione che viviamo si fa ogni giorno più preoccupante e ci sentiamo di raccogliere l’appello lanciato del governo a una limitazione delle occasioni di socialità – il commento del sindaco Alessandro Del Dotto – Dobbiamo abituarci a questa nuova quotidianità per scongiurare la possibilità di un nuovo lockdown: la situazione in Versilia non è grave come altrove, ma dobbiamo dare un segnale. La nostra amata Fiera, vecchia di quasi 600 anni, non è un evento di carattere nazionale o internazionale pertanto l’annullamento è una scelta dolorosa ma obbligata”.

“Voglio ringraziare gli uffici comunali, la polizia municipale e la Simurg Ricerche per il grande lavoro svolto in questi giorni – le parole dell’assessore Baldaccini – Stavamo mettendo a punto un dispositivo per garantire la sicurezza del pubblico e degli ambulanti, indicazioni che però potranno servirci utili in futuro. Ringrazio infine anche i commercianti del centro storico che avevano apprezzato la nostra scelta di provare a organizzare la Fiera: le maggiori risorse che avremmo dovuto investire verranno destinate a eventi futuri, appena sarà possibile organizzarne nuovamente”.