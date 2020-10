Capalbio: ruba gratta e vinci al bar, addetta alle pulizie finisce ai domiciliari

Addetta alle pulizie ruba gratta e vinci e finisce in manette.

Ad arrestare la donna di origini rumene, colta in flagranza, sono stati i

Lavorando come addetta alle pulizie in un bar del posto, la stessa aveva accesso ad aree solitamente interdette al pubblico, dove vengono anche custoditi valori: è così che approfittando di questa circostanza, la donna, terminato il suo turno di lavoro, ha tentato di lasciare il locale con due blocchetti di “gratta e vinci” per un valore di 450 euro.

La 52enne però non sapeva che i suoi movimenti avevano attirato l’attenzione di un militare in borghese che ha allertato i colleghi. Recuperata e restituita la refurtiva, la responsabile del furto è finita ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.