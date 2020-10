Coronavirus, sospeso il programma di conferenze alla Fondazione Ragghianti

In seguito alle nuove norme contenute nel decreto del 18 ottobre, la Fondazione Ragghianti annuncia la sospensione del programma dei cicli di conferenze dei Giovedì del restauro e delle Lectiones magistrales, fino a ulteriori disposizioni.

“Le restrizioni prescritte dall’ultimo decreto – si legge in una nota – per far fronte alla diffusione dell’epidemia da coronavirus ci impediscono, al momento, di dar seguito alla programmazione degli incontri previsti e precedentemente comunicati. Auspichiamo di poter riprendere il calendario delle conferenze quanto prima possibile. Restano aperti, con gli orari e le modalità consuete, gli uffici, la biblioteca e gli archivi della Fondazione, nonché la mostra L’avventura dell’arte nuova, anni 60-80. Cioni Carpi-Gianni Melotti“.