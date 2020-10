Prenotazioni aperte per le prossime visite guidate gratuite alla mostra Cubanìa. Canto all’identità, tenuta dall’artista Ramón Cotarelo Crego, che si terranno giovedì (22 ottobre) con inizio alle 16, alle 16,45 e alle 17,30. La mostra, al palazzo delle Esposizioni di Lucca, è voluta e organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, aperta a ingresso libero fino al 22 novembre (dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 19,30).

Ramón Cotarelo Crego, nato a Cuba nel 1951, è architetto ed ha svolto diversi studi di specializzazione sul restauro dei monumenti e centri storici in Italia. Ha dedicato tanti anni allo studio, ricerca, divulgazione e recupero del patrimonio architettonico. Docente, conferenziere e professore invitato in diverse istituzioni in numerose Nazioni, è stato consulente Unesco in Africa e America Latina.

Le prossime visite guidate gratuite con l’artista sono giovedì 29 ottobre e giovedì 5, 12 e 19 novembre; le visite sono alle 16, alle 16,45 e alle 17,30.

Per prenotare mostre@fondazionebmlucca.it, 0583.464062.