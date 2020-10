Dieci secoli di arte in San Martino, rinviato il ciclo di conferenze

A seguito del decreto del 18 ottobre il museo della cattedrale di Lucca non può confermare i previsti incontri per le conferenze del ciclo Dieci secoli di arte in San Martino.

Il programma proseguirà comunque con la registrazione e digitalizzazione delle singole conferenze che si succederanno secondo la sequenza prevista e visibili on line sul sito del Complesso museale della cattedrale di Lucca.

Ne sarà dato di volta in volta avviso, a cominciare dalla conferenza di Antonella Andreuccetti, Il portico di San Martino e il colore nella scultura romanica, che avrebbe dovuto aver luogo sabato (24 ottobre).