Foto, musicoterapia e visite guidate: weekend con la camelia autunnale del Compitese

Weekend al Camellietum di Sant’Andrea di Compito per la Mostra della camelia autunnale e profumata sasanqua. Nell’occasione sabato (24 ottobre) alle 10 sarà aperta la nuova area didattica del camelieto.

Sia sabato sia domenica (24 e 25 ottobre) dalle 10 alle 18 è in programma una visita libera all’area della camelia sasanqua e a tutto il camelieto. Sempre nell’area del camelieto si svolgerà inoltre una ex tempore di fotografia a cura del circolo fotografico di Scandicci intitolata La camelia autunnale nella natura circostante. Le opere saranno esposte e premiate in occasione della XXXII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia.

Alle 11, alle 14 e alle 15,30 sarà possibile partecipare a un percorso naturalistico con guida botanica sul sentiero di Collelungo fino al belvedere e al camelieto (costo 5 euro, per informazioni e prenotazioni: 389.0521145) e a un laboratorio a cielo aperto Acqua e vita, la sbalorditiva vita dei ruscelli, rivolto a ragazzi e adulti, a cura dello studio di biologia Studiolo (costo 5 euro, per informazioni e prenotazioni: 347.3166283).

Domenica (25 ottobre) alle 10 è in programma un’escursione al lago della Gherardesca con ritrovo all’ingresso del camelieto (costo 5 euro comprensivo di accompagnamento. Per informazioni e prenotazioni: 347.3166283), mentre alle 16 si terrà l’iniziativa Musicoterapia Camellietum in musica, a cura di Kizzy Rovella (costo 8 euro, per informazioni e prenotazioni: 347.6669960).

Sempre domenica, nell’ambito della manifestazione, si svolgerà la piantumazione di alcune essenze arboree, primo passo di un progetto più ampio che vedrà nel mese di novembre la messa a dimora di diverse specie autoctone nel camelieto. La visita alla mostra e al camelieto e tutte le attività collaterali si svolgeranno all’aria aperta nel rispetto del numero massimo di persone consentito e dei dispositivi di sicurezza obbligatori per legge.