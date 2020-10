Frane a Castello, Capriglia e Monte di Ripa: ripartono i lavori

Altri 500mila euro di interventi per curare movimenti franosi a Pietrasanta.

Al via tra la fine e l’inizio dell’anno anche il primo lotto per la messa in sicurezza della frana storica di Castello. L’amministrazione comunale di Alberto Giovannetti mantiene l’impegno ed entro un paio di settimane ripartiranno anche i lavori alla frana di Capriglia e Monti di Ripa. Solo per questi tre interventi l’amministrazione comunale investirà circa 500mila euro in parte finanziati dalla Regione Toscana. “

Negli scorsi giorni – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – ho incontrato una rappresentanze di cittadini di Castello insieme al dirigente Valentina Maggi e li abbiamo informati dell’avvio dei lavori. Aspettavano questo momento da diversi anni. La frana risale al 2014. Il finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana ci consentirà di iniziare un percorso di messa in sicurezza duraturo ed efficace”.

Entrando nei dettagli, questo primo lotto di lavori consiste nella realizzazione di un’opera di sostegno della porzione più a monte, con lo scopo di stabilizzare la zona in corrispondenza del muro di monte. In merito invece alla regimazione delle acque, durante gli interventi del primo lotto verranno mantenute tutte quelle provvisorie che erano state realizzate in somma urgenza e inoltre verranno realizzate le opere necessarie alla predisposizione dei lavori di regimazione previsti nei lotti successivi, in particolare i pozzetti dietro l’opera di monte e gli attraversamenti con apposite tubazioni.

Nei prossimi giorni ripartiranno anche i cantieri di via Capriglia (155mila euro) e via Monte di Ripa (40mila euro). “Il secondo lotto di Capriglia, in corso, richiederà la chiusura di un paio di settimane della strada in coincidenza con l’intervento di installazione dei tiranti – anticipa Marcucci – Predisporremo l’adeguata segnalazione e daremo in anticipo informazioni ai residenti per limitare al minimo i disagi. Per la frana di Monte di Ripa siamo andati lunghi e ci scusiamo con i residenti ma anche per questo intervento siamo alle battute conclusive”.