Luci di Natale, al via il montaggio in centro storico

Il commercio del centro storico di Lucca punta tutto sul Natale. Ha preso il via oggi (20 ottobre) il montaggio delle luci. L’operazione, che anche quest’anno avrà una forte valenza artistica, è scattata adesso per consentire alla ditta incaricata di eseguire i lavori previsti nei tempi giusti.

Nei prossimi giorni Confcommercio illustrerà tutti i dettagli di un progetto che non riguarderà soltanto il centro storico, ma anche alcune zone della prima periferia, con l’obiettivo di lanciare un segnale di fiducia e di calore in una fase storica per ovvie ragioni non facile.

È in quest’ottica che il montaggio delle pendane ha già interessato nei giorni scorsi il quartiere di San Concordio, ma presto verrà esteso anche ad altre zone.