Asfaltature a Mutigliano, c’è chi non è soddisfatto. Sono alcuni cittadini di via Onacrog che si rivolgono direttamente al sindaco.

“Via Onacrog – dicono – è la strada che collega la parte bassa di Mutigliano con la parte alta, passando davanti la scuola per l’infanzia e l’istituto tecnico agrario, proseguendo poi fino a raggiungere varie abitazioni. La riasfaltatura della strada è stata limitata a due toppe in prossimità della scuola agraria, senza nessuna riparazione dei successivi 500 metri che si trovano, oltre che in pessime condizioni, anche di pericolosità al transito“.

“I residenti, durante il periodo estivo, grazie all’interessamento di una consigliera della minoranza – spiegano – riuscirono a portare l’assessore Marchini a fare un sopralluogo, con i risultati poi che sono sotto gli occhi di tutti. Vogliamo tralasciare i commenti dell’assessore Marchini, rivolgendoci direttamente al sindaco che, come ex insegnante della scuola agraria, dovrebbe conoscere la strada, ponendogli alcune domande: esiste un’altra strada nelle stesse condizioni tra quelle che vengono riasfaltate? E ancora: i cittadini del Comune di Lucca sono divisi in più categorie e noi non ci troviamo neppure in serie B? Oppure: forse i residenti e utilizzatori sono in numero non importante ai fini dei voti alle elezioni comunali? Infine, e speriamo di no, non abitandoci persone da non ritenere importanti non abbiamo diritto ad una strada decente?”.