Riqualificazione di due strade a Camaiore, approvato il progetto definitivo

Approvato il progetto definitivo per il terzo e ultimo lotto del cantiere di messa in sicurezza e riqualificazione di via Vecchia Provinciale – via Stadio, bisettrice di uscita da Camaiore che ha già visto l’esecuzione dei primi due lotti compresi tra la rotonda dell’Amicizia e via Terrapezzina per un investimento complessivo che sfiora i 750mila euro.

Il tratto finale, in programma nella primavera 2021, è quello tra via Terrapezzina e piazza XXV novembre, di fronte al palasport comunale.

L’intervento approvato prevede uno stanziamento di 250mila euro che permetterà di realizzare i nuovi tratti di marciapiede (in parte sopraelevati e in parte a raso) e realizzare quindi un percorso di collegamento pedonale che possa unire in sicurezza le varie parti del tessuto abitativo e commerciale della zona.

Nel corso dei lavori è prevista anche la ridefinizione dell’intersezione tra via Battisti e via Stadio attraverso la realizzazione di un marciapiede e di un’aiuola spartitraffico così da poter garantire la sicurezza del traffico veicolare e della mobilità lenta in un punto che nel corso degli anni ha evidenziato problemi ricorrenti. A conclusione del lavoro sarà rinnovata la pavimentazione stradale e realizzata la segnaletica orizzontale.