Si ferma per il Covid la festa delle associazioni di Forte dei Marmi.

Vista la situazione critica dovuta al riacutizzarsi della pandemia da Covid-19, l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi, ha preso la decisione di non dare materialmente luogo alla festa delle associazioni AssociAmo il Forte, bensì di dare visibilità alle stesse attraverso la costruzione di una vetrina virtuale. La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere in questo periodo dell’anno con l’allestimento di numerosissimi stand espositivo-informativi delle associazioni del territorio ed eventi organizzati dalle stesse a beneficio della cittadinanza.

“Molto a malincuore – ha commentato Sabrina Nardini, consigliere con delega all’associazionismo, alle pari opportunità e partecipazione del Comune di Forte dei Marmi – siamo costretti quest’anno a rinunciare ad una delle manifestazioni più partecipate del nostro territorio, a causa del rischio epidemiologico da Covid-19. Le associazioni hanno molto a cuore questo evento, ma in questo particolare momento sono altrettanto consapevoli dell’importanza di trovare nuove soluzioni e forme alternative per rendere continuativo il contatto e la socialità fra tutti i soggetti”.

“Di fronte a una risposta comprensibilmente contenuta da parte delle associazioni – prosegue – visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 e la particolare attenzione posta dall’Amministrazione nell’implementare i sistemi online, abbiamo deciso, dunque, di costruire all’interno del sito istituzionale del Comune una nuova speciale sezione dedicata alle associazioni iscritte all’albo comunale, in modo da creare uno spazio suddiviso per sezioni di attività in cui ogni associazione interessata potrà avere una vetrina online a vantaggio degli utenti, potenziali fruitori di servizi e attività: contatti e descrizioni dell’ambito di attività potranno essere portate a conoscenza di un pubblico più vasto a seconda d’interesse, hobby e necessità“.