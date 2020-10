Statuto, assemblea straordinaria dei soci della Croce Verde

È convocata una assemblea straordinaria dei soci della Croce Verde di Ponte a Moriano per giovedì 29 ottobre alle 20 in prima convocazione, ed alle 21,15 in seconda convocazione (valida con qualsiasi numero dei soci) nello studio del notaio Domenico Costantino in viale Regina Margherita 121 a Lucca.

All’ordine del giorno c’è l’approvazione del nuovo statuto. Per le norme anti-Covid verrà fatto un collegamento on line per chi vorrà partecipare in videoconferenza.

I soci che vorranno partecipare si dovranno prenotare o per e-mail all’indirizzo info@croceverdeponte.it o con sms o messaggio WhatsApp al numero 340.5080262, indicando la propria volontà a partecipare. Il link di partecipazione verrà inviato prima dell’inizio con le modalità usate per la prenotazione.

Verrà inoltre pubblicato sulla pagina Facebook della Croce Verde di Ponte a Moriano.