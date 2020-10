Il progetto Benessere a scuola – Mafalda, realizzato in rete tra la struttura di educazione e promozione della salute, in collaborazione con il Consultorio giovani e gli istituti superiori di Lucca e Piana, si ripropone in quest’anno scolastico 2020/21, con una formula rivista ed adeguata al periodo di pandemia.

La promozione della salute persegue il potenziamento del capitale sociale e del senso di comunità, attraverso la facilitazione di processi di empowerment individuale e di gruppo e quindi più che mai in questo momento, l’intervento nelle scuole risulta necessario ed importante per promuovere l’espressione dei vissuti emotivi legati alla convivenza con il virus e per favorire la riflessione sui comportamenti di protezione, nonché sugli aspetti evolutivi che il periodo ci offre.

Foto 2 di 2



Per adattare l’attività consueta di promozione della salute nelle scuole al particolare contesto, i percorsi prevedono moduli d’intervento brevi e flessibili: il primo di questi, ancora in corso in tutte le scuole, è l’accoglienza alle classi prime, realizzata dai peer educator, attività rilevante che favorisce il “protagonismo” degli studenti e facilita l’integrazione dei nuovi arrivati.

Quest’anno, il lavoro svolto dai ragazzi ha un valore aggiunto che deriva dal porre l’attenzione al nuovo assetto scolastico, ai nuovi comportamenti da condividere, con un pensiero al concetto di comunità “perché rispettare le regole del distanziamento fisico significa sperimentare l’avvicinamento sociale”. È quindi questa l’occasione per proporre una riflessione sul senso di responsabilità rispetto alla propria salute ed a quella dell’altro.

La maggior parte degli istituti scolastici per rispettare le norme di sicurezza ha svolto queste attività all’aperto, in particolare un liceo ha utilizzato spazi della città, baluardi delle Mura e piazze. Così proprio quei luoghi che spesso vengono considerati o definiti come spazi ed occasioni di assembramento irresponsabile, hanno invece ospitato studenti che, attraverso la metodologia peer education, hanno avuto la possibilità di riflettere sul periodo che stiamo vivendo, trasmettendo alla cittadinanza un messaggio di consapevolezza e responsabilità.

Altro aspetto che sarà curato quest’ anno in alcune scuole in particolare, riguarderà l’integrazione della nuova materia educazione civica con l’educazione alla salute, che prenderà il nome di Accoglienza trasversale, perché riservata a tutte le classi.

La mission della scuola e quella delle istituzioni socio-sanitarie sono complementari: se la scuola deve favorire lo sviluppo di competenze per lo sviluppo personale e sociale dell’individuo, le istituzioni socio-sanitarie hanno come obiettivo quello di favorire il potenziamento delle competenze individuali, utili a fare scelte di salute consapevoli e responsabili. La pandemia diventa quindi opportunità per riflettere sul concetto di comunità: il cambiamento che si prospetta rispetto ai nuovi comportamenti da tenere in epoca Covid, passa attraverso la domanda Come viviamo queste regole? Se le pensiamo come azioni per il bene nostro e dell’altro, pur riconoscendo il disagio che ci provocano, il nostro sentire cambia, il nostro sguardo non è più sfuggente nell’ incontro, il nostro corpo è sì distante ma aperto e la relazione può scorrere, con nuova consapevolezza.

Nella programmazione di promozione della salute, tracciata a breve termine, sono poi inclusi alcuni incontri con gli insegnanti sui temi Educare nell’incertezza e La creatività al servizio della resilienza. Si tratta di argomenti che ci accompagnano in questo periodo storico, riportandoci alla consapevolezza che l’ incertezza è condizione umana e che attraverso il potenziamento di creatività e flessibilità si può sviluppare resilienza. Gli insegnanti coinvolti sono circa 60; gli studenti attivi e protagonisti in questa prima fase sono invece oltre 150, che a cascata si rivolgono poi alle numerose classi delle scuole di appartenenza.