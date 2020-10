Grave guasto alle fogne, chiude un tratto di circonvallazione

Intervento urgente alle fognature, cambia la viabilità in circonvallazione.

A causa di un grave guasto alla fognatura nella mattinata di domani (22 ottobre) il traffico sulla circovallazione in viale Marconi (zona Istituto Carrara) nel tratto fra viale Gramsci e via dell’Ospedale sarà interrotto in direzione nord (porta San Iacopo) per poter effettuare i lavori urgenti necessari.

L’interruzione sarà effettuata solo dopo il deflusso del traffico mattiniero per gli ingressi scolastici e lavorativi ma il cantiere avrà una durata di due giorni. Il traffico sarà dirottato su via Gramsci, via Pellicci (a senso unico direzione da via Gramsci a via dell’Ospedale) e da via dell’Ospedale si ritorna sulla circonvallazione.

Il Comune di Lucca provvederà a dare gli opportuni aggiornamenti sull’intervento.