Nasce a Viareggio il comitato di Italia Viva

“A Viareggio ed in Toscana le cose buone devono finire perché le cose migliori abbiano inizio”. È con questa prospettiva che, dopo la vittoria di Giorgio Del Ghingaro, riconfermato a sindaco al primo turno, e la vittoria di Eugenio Giani alla Regione, si è costituito il comitato di Italia Viva Italia Viva Viareggio.

“Agire per realizzare gli ideali riformisti e lavorare tutti insieme per iniziare a fare, questo è l’obbiettivo”, fa sapere il comitato del partito renziano guidato dall’avvocato Fabrizio Miracolo. “La passione e l’impegno pensiamo che siano il vero valore aggiunto per l’intera comunità cittadina – spiega -, l’ascolto e il confronto con uno spirito propositivo crediamo siano le attività fondamentali della politica, il filo diretto delle istituzioni con i cittadini. Sempre. In questo senso chiederemo la disponibilità e la collaborazione dei consiglieri comunali e regionali eletti. Li abbiamo sostenuti con convinzione in quest’ultima tornata elettorale, certi del loro successo per esperienza e capacità. A loro ci rivolgeremo per partecipare attivamente, con proposte e progetti, per una politica cittadina partecipativa”.

In poche ore tanti hanno aderito al comitato Italia Viva Viareggio. Hanno deciso di farne parte i candidati al consiglio comunale Alessio Baldini e Alessandro Dianda, rispettivamente appartenenti alle liste civiche Viareggio Democratica e Progetto per Viareggio. Anche David Zappelli, eletto consigliere comunale in quota Italia Viva nella Lista Civica Del Ghingaro rimane un punto di riferimento per la continuità degli obbiettivi prefissati.

Il coordinamento di Italia Viva Viareggio, per la redazione di un proprio statuto, è stato proposto ad Alessia Picchiotti, candidata al consiglio regionale della Toscana nella lista Italia Viva – Più Europa.

Chiunque voglia aderire e partecipare attivamente può aprire il link ed inserire i dati richiesti.